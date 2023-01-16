Ученые из Пекинского института выявили новый механизм старения человеческого организма и нашли способ его замедления. Результаты их работы опубликованы в научном издании CELL.

Эксперты называют процесс старения наиболее загадочным в организме человека. По этой причине большая часть людей желает либо замедлить этот процесс, либо вовсе получить бессмертие.

Китайские ученые сделали открытие, что путем отсрочки «воскрешения» древнего вируса ERV можно отложить старение в организме тканей и клеток.

Специалисты рассказали, что вирус ERV относится к геному человеку и оказался в нем еще около миллиона лет назад. У людей в возрасте этот вирус активируется, в результате чего начинается старение клеток.

Теперь ученые сделали открытие, что если подавить развитие этого вируса, то можно приостановить процесс старения на любом этапе.