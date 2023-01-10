Украинские войска постепенно оставляют город Соледар, который переходит под контроль российских сил. Имели место случаи, когда с линии боевого соприкосновения бежали подразделения ВСУ. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович – передаёт “Лента.ру”.

В интервью для одного из ютуб-каналов Арестович упомянул “нестойких товарищей”, которые покинули линию фронта, уточнив, что сейчас уже с поля боя никто не бежит. Советник главы офиса Зеленского также сказал, что несмотря на тяжёлое положение ВСУ в Соледаре, такая ситуация не повлияет на ход конфликта.

По последним данным, российские войска контролируют центр Соледара. По словам военных экспертов, взятие этого города будет иметь важное стратегическое и психологическое значение для защитников Донбасса.