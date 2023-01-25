Офис украинского президента Зеленского уже решил, что 200 немецких танков “Леопард-2” задействует в наступлении на Запорожском направлении и в Крымском коридоре, сообщает “Московский комсомолец”.

Напомним, что Германия, Польша и другие страны Европы в распоряжении которых имеются танки “Леопард-2”, приняли решение отправить их на Украину. Предположительно, Киев получит около 200 боевых машин.

По мнению Офиса президента, танки помогут организовать контрнаступление, выйти к сухопутному коридору на Крым и разрезать его пополам.

Помимо “Леопардов”, Киев имеет все шансы получить 30-50 танков “Абрамс”. Ранее западные издания сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить об этом 25 января.