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Одесские военкоматы подошли к необходимости мобилизовать мужское население города весьма креативно. Они применяют “военные хитрости”, разыскивая по всему городу мужчин, по возрасту подходящих для призыва.

Так, сотрудники военкомата используют карету “Скорой помощи”, которая не привлекает к себе особо внимания. В какой-то момент из нее выбираются люди в военной форме, вручают повестки прохожим и тут же увозят их в Центры комплектования.

Хитро действуют и другие сотрудники, которые прячутся в автомобилях у подъездов домов и у парадных, хватая всех, кто попадется под руку. В украинской столице задачу вручить как можно больше повесток доверили дворникам, которые совершают поквартирные обходы. Как выяснилось, подобная возможность также прописана и в законодательстве, и в должностной инструкции самих дворников.

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