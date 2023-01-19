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Ранним утром 19 января в Одесской и Николаевской областях сработали сирены воздушной тревоги.

В телеграм-каналах власти регионов сообщили, что тревога связана с риском ракетного удара по территории Украины. Корабли Черноморского флота РФ, являющиеся носителями крылатых ракет “Калибр” выстроились в боевой порядок якобы в готовности к атаке.

Однако через некоторое время был объявлен отбой, спикеры написали, что опасность миновала.

Напомним, что ВС РФ продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. В настоящий момент по всей стране осуществляются экстренные отключения электроэнергии, на каждый регион выделяются лимиты, которые гораздо меньше реальной потребности в электроэнергии.

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