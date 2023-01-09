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Российские войска привлекли ряд элитных штурмовых групп и начали мощный штурм Соледара, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что новые подразделения сформированы из хорошо подготовленных резервов ВС РФ.

По словам Маляр, «именно в эти минуты» в Соледаре продолжаются жестокие боевые действия. ВСУ пытаются сдерживать натиск российских войск, но получается у них довольно плохо, Киев несет серьезные потери.

Напомним, что ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Соледар в ближайшие дни может быть полностью освобожден. То же самое ожидает и Артемовск, который является стратегически важным для ВС РФ населенным пунктом, открывающим хорошие перспективы для дальнейшего наступления.

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