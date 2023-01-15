Истребители старые, но мощные. Так о самолётах Panavia Tornado отозвался заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Чиновник предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу поставить боевые воздушные суда в распоряжение ВВС Украины. Об этом Мельник написал у себя в твиттер-аккаунте – передаёт издание “Русская весна” (“РВ”).

Мельник уточнил, что речь идёт о почти сотне самолётах Tornado. Украинский дипломат отметил, что в скором времени Германия всё равно выведет их из эксплуатации – устаревшие самолёты заменят на более современные F-35.

Реакция на такое предложение со стороны немецких властей в публикации “РВ” не приводится.

Первые истребители Tornado стали выпускать ещё в 70-х годах прошлого столетия. В настоящее время их уже не производят. Однако техника всё ещё продолжает эксплуатироваться в некоторых европейских странах.