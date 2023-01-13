Если Москва и Киев придут к решению возобновить мирные переговоры, проводить их следует напрямую, без посредников из западных стран, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он пояснил, что Западу не нужно урегулировать конфликт, он руководствуется исключительно собственными целями и интересами. Поэтому гораздо лучшим решением будет проведение прямых переговоров между Россией и Украиной.

«В том случае, если переговоры возобновятся, они должны быть прямыми. Это будет лучший вариант. Ведь как мы знаем, западные страны в переговорных процессах действуют не для урегулирования конфликта, а в собственных экономических и политических интересах», – пояснил Полищук.

Напомним, что Киев категорически отказывается от переговоров, причем обвиняет РФ в том, что это именно она срывает переговорный процесс.