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Киевский режим активно перебрасывает войска в районе Кременной, что может указывать на попытку воспользоваться режимом прекращения огня для внезапного наступления. Однако для российских войск оно не станет неожиданностью, так как они готовы к любым действиям противника, пишет ТАСС со ссылкой на командира добровольческого отряда специального назначения «Троя» с позывным «Алабай».

Военнослужащий рассказал, что все перемещения украинских войск проводятся под полным контролем ВС РФ. Они видят переброску дополнительных сил к Кременной из-под Сватово и других направлений и готовы отразить возможное нападение.

«Алабай» пояснил, что хотя действует режим прекращения огня, российские ВС не станут терпеть наступательные действия Киева. Они могут проигнорировать мелкие провокации, но если речь зайдет о полномасштабной атаке, то ответ будет дан незамедлительно.

«То, что мы сейчас это обсуждаем, говорит о том, что мы об этом знаем: планы противника предполагаются и анализируются, перемещение отслеживается, следовательно, предпринимаются ответные меры», – рассказал офицер.

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