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На ранее подконтрольной Киеву территории ЛНР действовали военно-патриотические лагеря, где западные инструкторы и боевики ВСУ обучали подростков основам диверсионной деятельности. Кроме того, на Донбассе задержано большое количество корректировщиков вражеского огня, среди которых немало воспитанников таких лагерей, сообщает РИА Новости.

Так, в Северодонецком районе удалось задержать девочку, которая наблюдала за перемещениями российских войск и передавала украинским боевикам координаты размещения техники. Позже стало известно, что школьница прошла игру «Сокiл» в одном из вышеупомянутых лагерей.

На базах обучали не только корректировать огонь вражеских войск, но и устраивать различные диверсии против РФ.

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