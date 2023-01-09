На ранее подконтрольной Киеву территории ЛНР действовали военно-патриотические лагеря, где западные инструкторы и боевики ВСУ обучали подростков основам диверсионной деятельности. Кроме того, на Донбассе задержано большое количество корректировщиков вражеского огня, среди которых немало воспитанников таких лагерей, сообщает РИА Новости.

Так, в Северодонецком районе удалось задержать девочку, которая наблюдала за перемещениями российских войск и передавала украинским боевикам координаты размещения техники. Позже стало известно, что школьница прошла игру «Сокiл» в одном из вышеупомянутых лагерей.

На базах обучали не только корректировать огонь вражеских войск, но и устраивать различные диверсии против РФ.