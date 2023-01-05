На севере Китая палеонтологами были обнаружены останки древней птицы Cratonavis zhui, вид который ранее не был известен ученым. Это животное имело туловище и крылья как у птицы, но череп его не похож на птичий. Своим строением он напоминает череп динозавра.

В материале научного британского издания Nature Ecology & Evolution указывается, что специалисты пришли к выводу, что найденные птицы являются так называемым «потерянным звеном» в цепочке эволюции птиц.

По мнению специалистов, такие виды древних птиц, как Gansus yumenensis и Confuciusornis sanctus, скорее всего, являются недостающим звеном в эволюции. Группой китайских палеонтологов как раз таки и был обнаружен окаменелый отпечаток останков данного вида птиц.

Сообщается, что раскопки проводились в окрестностях китайской деревни Сяотайцзы в юго-восточной провинции Ляонин. Руководителем группы палеонтологов является Чжоу Чжунхэ, директор Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных CAS в Пекине.