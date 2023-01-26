Ночь на 26 января оказалась неспокойной для украинской столицы. Местные жители с позднего вечера слышали мощные взрывы, в настоящий момент объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ пишут, что взрывы действительно были, но какие-либо подробности не раскрываются, сведений о пораженных дронами-камикадзе или ракетами объектах пока нет.

Напомним, что БПЛА “Герань-2” в ночь на 26 января атаковали также средства противовоздушной обороны в Черкасской области и пункт временного размещения боевиков ВСУ в Днепропетровске. Там после взрывов начались возгорания, на отдельных объектах до сих пор работают экстренные службы.

Из Киевской области также имеются сообщения о поражении средств ПВО, однако официального подтверждения в настоящий момент нет.