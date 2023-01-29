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Российские ВС нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Чернобаевка, где располагаются военные объекты украинской армии. Экстренные службы Херсонской области сообщают об уничтожении крупного склада с боеприпасами.

В результате атаки уничтожено также три автомобиля, 8 боевиков ВСУ погибли на месте, еще четверо получили ранения.

Кроме того, артиллеристы атаковали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN TPQ 36 американского производства. Она была размещена вблизи населенного пункта Надднепрянское. ВСУ также потеряли двоих боевиков ранеными и еще троих убитыми.

Ранее российские ВС ликвидировали до 50 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении. Также уничтожена гаубица M777 и боевая машина пехоты.

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