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Западные и киевские СМИ, а также вполне серьезные украинские политики начали пугать жителей России еще одной волной мобилизации. Однако сейчас для нее нет никаких предпосылок, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

Он пояснил, что только половина россиян, попавших под частичную мобилизацию, сейчас находится в зоне боевых действий. Остальные проходят подготовку на полигонах и будут отправлены на Украину в ближайшем месяце.

Кроме того, военно-промышленный комплекс необходимо перестраивать таким образом, чтобы он мог обеспечить новую волну мобилизации. В настоящий момент перед ним такие задачи не ставятся.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизация в РФ начнется 5 января. Одновременно с этим будут закрыты границы на выезд. Но еще тогда было понятно, что это очередная часть информационной войны, проводимой киевским режимом.

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