ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дополнительная военная помощь со стороны США должна изменить динамику боевых действий на Украине. О соответствующем стремлении рассказал официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов, – передаёт ТАСС.

Новые пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона предусматривает, что в распоряжение ВСУ поступят БМП Bradley, автомобили Humvee и MRAP, системы противовоздушной обороны и так далее. Кроме того, предусмотрена поставка боеприпасов в больших объёмах. Предполагается, что общая сумма поставок составит 3 миллиарда долларов.

Прайс уточнил, что есть “несколько видов динамики” боевых действий на Украине. Одна из них заключается в том, что российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре страны. “Это та самая динамика, которую мы намерены изменить,” – отметил Прайс.

Вам может понравиться

SCMP: Учения авианосных ударных групп ВМС Китая стали демонстрацией силы в Тихом океане

Авианосные ударные группы Китая, завершившие учения в водах Тихого океана, продемонстрировали рекордную активность. Целью данных маневров была демонстрация военной силы и ее проекция на Тихоокеанский регион, пишет издание South China

Зеленский сообщил о переброске ВСУ подкреплений в район Артёмовска и Соледара

Несмотря на большие потери в районе Артёмовска (Бахмута) и Соледара, ВСУ продолжают наращивать там свою группировку войск. О переброске новых подкреплений заявил президент Украины Владимир Зеленский во время очередного видеообращения.

В Германии отказались поставлять на Украину танки Leopard-2 в одностороннем порядке

Сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что танки Leopard-2 на Украину отправляться не будут. Он напомнил, что Североатлантический альянс не хочет вступать в прямое противостояние с Россией, а поставки