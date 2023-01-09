Дополнительная военная помощь со стороны США должна изменить динамику боевых действий на Украине. О соответствующем стремлении рассказал официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов, – передаёт ТАСС.

Новые пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона предусматривает, что в распоряжение ВСУ поступят БМП Bradley, автомобили Humvee и MRAP, системы противовоздушной обороны и так далее. Кроме того, предусмотрена поставка боеприпасов в больших объёмах. Предполагается, что общая сумма поставок составит 3 миллиарда долларов.

Прайс уточнил, что есть “несколько видов динамики” боевых действий на Украине. Одна из них заключается в том, что российские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре страны. “Это та самая динамика, которую мы намерены изменить,” – отметил Прайс.