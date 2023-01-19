В США прокомментировали слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов. Представитель Государственного департамента Ведант Пател напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей. Слова американского чиновника приводит ТАСС.

Ранее Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале заявил, что поражение России в обычном конфликте может спровоцировать ядерную войну. По мнению Патела, подобных “провокационных заявлений” следует избегать, поскольку они повышают “риск просчёта”.

Заявление зампреда российского Совбеза появилось на фоне встреч представителей западных стран на американской базе в немецком Рамштайне. В ближайшее время там должны быть согласованы новые поставки вооружения Киеву для продолжения военного противостояния с Москвой.

Страны НАТО усилили поставки оружия Украине после начала специальной военной операции России в Донбассе. В Кремле неоднократно подчёркивали, что такая поддержка киевского режима не приближает переговорный процесс, а лишь приводит к эскалации напряжённости. Кроме того, в Москве отмечали, что западная военная техника является законной целью для российских войск, участвующих в спецоперации.