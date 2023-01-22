Украинская армия продолжает обстреливать города и инфраструктуру Донбасса. В населённом пункте Горловке (Донецкая Народная Республика) накануне был повреждён газопровод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что газовая труба была повреждена на улице Сухумской. О жертвах ничего не сообщается. Говорится лишь, что по Горловке с территории, которую контролируют украинские войска, было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметра.

ТАСС уточняет, что 22 января ВСУ обстреляло несколько населённых пунктов в ДНР. О жертвах среди мирного населения не сообщается. В то же время из-за обстрелов со стороны украинских войск были повреждены два десятка электроподстанций. В результате более 2 тысяч человек оказались без света.