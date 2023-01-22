ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия продолжает обстреливать города и инфраструктуру Донбасса. В населённом пункте Горловке (Донецкая Народная Республика) накануне был повреждён газопровод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что газовая труба была повреждена на улице Сухумской. О жертвах ничего не сообщается. Говорится лишь, что по Горловке с территории, которую контролируют украинские войска, было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметра.

ТАСС уточняет, что 22 января ВСУ обстреляло несколько населённых пунктов в ДНР. О жертвах среди мирного населения не сообщается. В то же время из-за обстрелов со стороны украинских войск были повреждены два десятка электроподстанций. В результате более 2 тысяч человек оказались без света.

Вам может понравиться

РИА Новости: К чему привел США самый пожилой президент Джо Байден

На выборах президента США Джо Байдена поддержали 53 процента американцев. Сейчас положительно оценивают его деяния лишь 44%. Более половины жителей Америки недовольны своим лидером. РИА Новости рассказывает, почему рейтинг Байдена

Американский обозреватель об отказе США поставить танки Украине: В боевых действиях побеждают люди, а не танки

Результаты очередной встречи в формате “Рамштайн” вряд ли можно назвать удачными для Украины. Киев рассчитывал получить танки “Абрамс” и “Леопард”, но решение по ним участникам согласовать не удалось. Подполковник армии

Кошкин сообщил, что грозит Украине при возможном ударе ВСУ по территории Крыма

Полковник запаса Андрей Кошкин рассказал изданию “Московский комсомолец”, как именно Россия ответит на гипотетический удар Украины по Крыму. Он напомнил, что в распоряжении ВС РФ имеется достаточно ресурсов для соразмерного