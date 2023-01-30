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Официальный представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман сообщила о том, что в планы Германии не входят поставки истребителей для Украины. Ссылаясь на слова Олафа Шольца, Хофман подчеркнула, что позиция по данному вопросу будет неизменной, поэтому обсуждение этой темы является лишней тратой времени. Она отметила, что ранее канцлер ФРГ официально заявил свою позицию, которая таковой и остается.

Хофман также добавила, что решение, касаемо поставок танков Leopard, принято только на прошлой неделе. И сейчас идет реализация данной военной помощи для Киева, путем организации логистики и обучения украинских военных.

На минувшей неделе канцлер Германии во время пресс-конференции заявил, что ФРГ не намерена осуществлять поставку боевых самолетов на Украину а также отправлять своих военнослужащих. Он отметил, что этого не будет «ни сейчас, ни в будущем». Также Шольц подчеркнул, что бесполетную зону над Украиной никто вводить не будет. По его словам, Германия всеми силами будет избегать обострения отношений с Россией.

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