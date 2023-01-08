Сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что танки Leopard-2 на Украину отправляться не будут. Он напомнил, что Североатлантический альянс не хочет вступать в прямое противостояние с Россией, а поставки Киеву тяжелых боевых машин вполне могут быть расценены Москвой, как участие в конфликте.

Клингбайл отметил, что Германия готова передать ВСУ танки Leopard, но только не в одностороннем порядке. Если поставки будут согласованы с НАТО, тогда никаких проблем с ними не возникнет. Но в настоящий момент ни одна из стран Североатлантического альянса не передает Киеву тяжелую бронетехнику.

Ранее примерно то же самое заявлял и канцлер Германии Олаф Шольц. Он пояснял, что передача танков «Леопард» два без участия широкой коалиции, в одностороннем порядке, может негативно отразиться на ФРГ. Поэтому до момента согласования поставок с США и другими странами Альянса Киев боевые машины не получит.

Напомним, что Берлин уже принял решение о передаче Киеву БМП Marder. Украина получит их вместе с французскими легкими танками AMX-10RC и американскими бронетранспортерами «Брэдли».