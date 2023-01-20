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Однажды ФРГ уже отправляла свои танки на Украину и закончилось это весьма плачевно, заявил представитель партии “Альтернатива для Германии” Петер Быстрон. Он отметил, что тогда сотрудничество с нацистами обернулось серьезными неприятностями для страны и сейчас результат может оказаться тем же.

“Немецкие танки против России на Украине. Это, кстати, уже попытались сделать тогда ваши деды вместе с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Невыразимые страдания, миллионы погибших с обеих сторон, а в конечном итоге русские танки тут, в Берлине. Два из них стоят здесь рядом, и вы должны каждое утро проходить мимо и помнить об этом”, – заявил Быстрон.

Он также упомянул, что конфликт на Украине выгоден только одной стране – Соединенным Штатам, которые совсем не прочь втянуть в боевые действия не только Германию, но и всю Европу.

Быстрон напомнил, что в годы Великой Отечественной отправка на Украину танков закончилась появлением советского флага над Рейхстагом. Повторять это не хочет никто.

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