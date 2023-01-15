В Народной милиции ДНР обратили внимание на тот факт, что США намереваются в очередном пакете военной помощи передать Киеву 18 самоходных артиллерийских установок и столько же грузовиков.

Представили НМ поясняют, что именно столько САУ числится в гаубичном дивизионе. Поэтому не исключено, что Соединенные Штаты хотят помочь Киеву создать новое подразделение с нуля.

«Фактически какой-то из дивизионов или даже несколько выбиты настолько, что легче свести остатки личного состава в новое подразделение, чем восстанавливать старое. И поставить полный комплект вооружения и техники. Поставка стала необходимой для возмещения того, что было уничтожено при работе по огневым позициям и по складам ракетно-артиллерийского вооружения», – приводит слова представителя ДНР агентство ТАСС.

Напомним, что новый пакет военной помощи обошелся США в 3 миллиарда долларов. В него включены 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц, грузовики, а также зенитно-ракетные комплексы «Patriot» и другое вооружение.