На территории ДНР 25 января были захвачены в плен украинские диверсанты, которые переоделись в форму ВС РФ, сообщил командир батальона “Апостол” с позывным “Ангел”.

Он рассказал, что двух военнослужащих, пытавшихся отбирать проезжающие по дороге автомобили на нужды армии, заметили местные жители. Они и сообщили о них российским военным. Те сразу выехали на место и задержали подозрительных личностей. Мужчинам так и не удалось конфисковать чью-то машину и удрать.

Выяснилось, что это украинские диверсанты, переодетые в российскую военную форму и пытающиеся выйти из зоны боевых действий. По словам авторов портала “Военное обозрение”, они не могут считаться военнопленными, так как Женевская конвенция приравнивает их к шпионам.