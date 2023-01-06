В научном издании Cell опубликован материал с результатами исследования стокгольмских ученых. Специалисты сделали анализ генетической истории и миграционных процессов жителей Скандинавии, начиная с древних времен и до сегодняшних дней.

Итоги исследования показали, что по всей Скандинавии ирландцы расселились еще со времен викингов. Люди, которые переселились с Балтики, по большей части прижились в центральной части Швеции, а также на острове Готланд.

В целом же миграция западного населения коснулась всей Скандинавии, а миграция потоков с восточной части мира затронула только женщин.

Что касается жителей Британии и Ирландии, то обстоятельства их миграции в Скандинавию были различными. Некоторые переехали добровольно, например, монахи, других же привезли в эту местность насильно как рабов.