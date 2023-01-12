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Боеспособность датской армии может быть снижена, а выполнение обязательств перед НАТО – сорвано. Это произойдёт в случае, если Копенгаген передаст Киеву гаубицы Caesar. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на телеканал TV2.

По словам военных экспертов, которых опросили датские журналисты, перед Минобороны Дании стоит “острая дилемма” – Киев требует безвозмездной передачи гаубиц Caesar, однако эти артиллерийские системы играют ключевую роль в системе датской обороны. При этом на перевооружение армии Дании может уйти несколько лет.

Специалисты также подчёркивают, что если Дания передаст Украине гаубицы, то не сможет создать войсковую бригаду. А это уже является нарушением обязательств перед Североатлантическим военным блоком.

Как власти Дании планируют выходить и сложившейся ситуации, пока не сообщается. Отмечается лишь, что требования Киева стали “головной болью” для датского министра обороны.

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