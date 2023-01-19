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Американские специалисты из Калифорнийского университета рассказали, что в скором времени водоросли могут стать новым видом суперпродуктов по той причине, что в их составе много белка и полезных веществ.

Специалисты уже давно изучают водоросли в качестве источника биотоплива, но теперь ими заинтересовались как потенциальным источником пищи.

Авторы опубликованного материала в научном журнале Frontiers in Nutrition рассказали, что водоросли умеют производить в разы больше ценной биомассы за год, если сравнивать с кукурузой.

По модели научных сотрудников, те штаммы водорослей, которые сейчас существуют, могут заменить наполовину общее потребление людьми растительного масла и на 25% существующее потребление белка.

При этом некоторые разновидности водорослей можно растить в соленой воде, а пресную воду использовать в других целях.

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