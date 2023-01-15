В британском документальном фильме, посвященном дальнему походу авианосца Queen Elizabeth, уделяется внимание встрече корабля с российским фронтовым бомбардировщиком Су-24. Кадры сняты неподалеку от Суэцкого канала.

Эксперты, комментирующие кадры, рассказали, что сразу три российских бомбардировщика поднялись в небо с авиабазы «Хмеймим» и имитировали попытку атаковать авианосец. Команда корабля запаниковала, так на требования сменить курс русские летчики не отреагировали. Они приблизились на опасное расстояние к авианосцу, продемонстрировав полный боекомплект.

Издание Daily Mail отмечает, что кадры были сделаны еще до вторжения британского эсминца Defender, входившего в авианосную группу, в территориальные воды России у мыса Фиолент. Напомним, что этот корабль пришлось выдворять предупредительным бомбометанием.