Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине приносит прямую выгоду Североатлантическому альянсу, являются провокацией в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Mail.

На это высказывание негативно отреагировали в комментариях к публикации простые британцы, которые давно устали от боевых действий на Украине.

«Столтенберг – один из основных инициаторов этого хаоса и кошмара. Он не собирается останавливаться», – написал один из пользователей Сети.

Второй пошутил, что Лондону нужно отдать огромные деньги на покупку оружия для Украины, оставив британцев замерзать в собственных домах из-за энергетического кризиса.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что Столтенберг представляет крупные оружейные концерны Запада и старается именно для них. Не зря же он постоянно повторяет, что конфликт на Украине будет длится еще очень долго.

Также некоторые пользователи высказались в том духе, что подобные заявления генсека НАТО не входят в его профессиональные обязанности, поэтому Столтенберг просто сотрясает воздух.