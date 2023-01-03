В ходе боевых действий за Артемовск летчики российского бомбардировщика Су-24М повторили подвиг, который совершил Николай Гастелло во время Великой Отечественной. Осознав, что подбитый врагом самолет уже не спасти, они направили его на скопление живой силы и техники противника, рассказало издание «Известия».

Самолет попал под удар украинского переносного-зенитно-ракетного комплекса. Увернуться от вражеской ракеты летчику не удалось и воздушная машина вспыхнула прямо в воздухе. Тогда пилот направил ее прямо на колонну ВСУ, в которой находились военные грузовики с личным составом, боевые машины пехоты и танки.

Экипаж Су-24 погиб, однако ударом по колонне врага летчики замедлили его продвижение и существенно облегчили задачу по уничтожению ВСУ наземным подразделениям российских войск. То же самое в годы ВОВ сделал и Николай Гастелло, направивший свой самолет прямо на скопление фашистских войск.