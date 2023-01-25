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В Белгородской области и в Крыму 25 января в телевизионном эфире появилось обращение президента Украины Владимира Зеленского. Власти регионов объясняют, что причина этого кроется в несанкционированной подмене сигнала.

Пресс-служба правительства Белгородской области сообщили, что неизвестными был заменен сигнал со спутника. В настоящий момент в регионе снова транслируются российские каналы, детали инцидента выясняются соответствующими инстанциями.

Глава министерства внутренней политики, связи и информации Крыма Владимир Трегуб заявил, что в Крыму тоже транслировалось обращение Зеленского. По словам советника главы республики Олега Крючкова, здесь не обошлось без Соединенных Штатов. Именно они выдали Киеву программные коды “вещалок”, через которые каналы транслируются в Сети. Это позволило хакерам произвести взлом. В настоящий момент почти все его последствия устранены.

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