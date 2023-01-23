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Российские ВС уничтожили очередной украинский беспилотник, который противник пытался использовать для атаки на Белгородскую область. Сообщается, что дрон сперва посадили, а затем расстреляли из автомата.

По предварительной информации, беспилотник стартовал в Сумской области Украины и пролетел не более одного километра. На российской территории ВС РФ задействовали антидроновое ружье “ПАРС-Д”, которое вынудило БПЛА совершить посадку. Сразу после этого его уничтожили.

Напомним, несколько дней назад из той же Сумской области поднялся беспилотник, который пытался атаковать объект энергетической инфраструктуры в Трубчевском районе Брянской области. В результате удара были повреждены автомобиль и одно из административных зданий.

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