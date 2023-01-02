2 января ВСУ обстреливают Белгородскую область. Так, под удар попало село Вязовое, что в Краснояружском районе, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что обошлось без пострадавших и погибших, однако одно частное домовладение получило несколько мелких повреждений. Кроме того, повреждена линия электропередач, из-за чего несколько домовладений временно остались без света.

Напомним, что ранее Гладков уже сообщал об обстреле Белгородской области ВСУ нанесли удар по Мурому в Шебекинском городском округе. Несколько снарядов противника попали по кладбищу, также задето несколько объектов гражданской инфраструктуры.

Также ВСУ пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» под Воронежем, используя беспилотный аппарат, однако дрон был уничтожен системой ПВО.