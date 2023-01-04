Исследователи компании COLDEX пробурили скважину в толще льда, глубина которой составляет 90 метров. Сообщается, что целью данного исследования является сбор образцов, возраст которых превышает 2 миллиона лет. Для этого участником исследовательской экспедиции была опущена камера в углубление в толще антарктического льда.

По словам ученых, исследование необходимо для того, чтобы определить концентрацию парниковых газов в различные периоды жизни на планете. Для этого специалисты будут изучать пузырьки воздуха, которые застыли в толще льда Антарктиды. Данное исследование позволит ученым проанализировать изменение климатических условий на Земле за период двух миллионов лет.

Как сообщают специалисты, ледяные керны представляют собой своеобразную природную летопись. На основе собранных данных ученые смогут не только узнать о трансформации климатических и экологических условий в прошлом, но и собираются при помощи имеющейся информации сделать прогнозы на будущее.