Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи компании COLDEX  пробурили скважину в толще льда, глубина которой составляет 90 метров. Сообщается, что целью данного исследования является сбор образцов, возраст которых превышает 2 миллиона лет. Для этого участником исследовательской экспедиции была опущена камера в углубление в толще антарктического льда.

По словам ученых, исследование необходимо для того, чтобы определить концентрацию парниковых газов в различные периоды жизни на планете. Для этого специалисты будут изучать пузырьки воздуха, которые застыли в толще льда Антарктиды. Данное исследование позволит ученым проанализировать изменение климатических условий на Земле за период двух миллионов лет.

Как сообщают специалисты, ледяные керны представляют собой своеобразную природную летопись. На основе собранных данных ученые смогут не только узнать о трансформации климатических и экологических условий в прошлом, но и собираются при помощи имеющейся информации сделать прогнозы на будущее.

Вам может понравиться

Рогозин: украинские военные переодеваются в форму ВС РФ для ведения разведки

Бойцы вооруженных сил Украины переодеваются в форму военнослужащих ВС России для сбора данных в Донецкой Народной Республике. Данную информацию сообщил экс-глава «Роскосмоса» руководитель научно-технического центра военных советников «Царские волки» Дмитрий

Министр обороны Германии попала в скандал из-за своей новогодней речи

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt (заблокирована РКН на территории РФ), Кристина Ламбрехт, занимающая пост министра обороны Германии, попала в скандал из-за своего видеообращения к

После ракетного обстрела ВС РФ на пораженных объектах в Запорожье начался пожар

Войска вооруженных сил Российской Федерации нанесли массированные ракетные удары по объекту сил ВСУ в городе Запорожье, который на данный момент находится под контролем киевского режима. Ракетный удар был совершен ночью