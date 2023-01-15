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Гусеничные вездеходы Bandvagn 202 появились у украинских военных. Об этом пишет “Российская газета” со ссылкой на телеграм-канал “Милитарист”.

Плавающие вездеходы ранее находились в шведской армии. Их приобрело частное лицо и передало ВСУ. Пока сообщается только о двух единицах Bandvagn 202, однако планируется поставка ещё более десятка машин.

Указанные вездеходы считаются устаревшими. Bandvagn 202 стали производить ещё в 60-х годах прошлого века. В начале 80-х их уже не делали. Вероятно, долгое время вездеходы находились на хранении, пока их не продали украинцам.

Bandvagn 202 может перевозить до 10 военных .Скорость вездехода составляет около 40 километров в час по шоссе и не больше десятка – на плаву. Запас хода по топливу – всего 200 километров, грузоподъёмность не превышает 800 килограммов.

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