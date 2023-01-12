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Украинское руководство продолжает уверенно заявлять о стабильной ситуации в Соледаре и Артемовске, полностью игнорируя успешные действия ВС РФ. ВСУ при этом несут катастрофические потери, пытаясь сдерживать натиск российских войск.

В настоящий момент ВС РФ ведут активные боевые действия на юге и юго-востоке Артемовска, продолжают уничтожать остатки подразделений противника в Соледаре. Основной упор они делают на населенные пункты Опытное и Клещеевка, Красная гора и Парасковиевка, освобождение которых позволит взять Бахмут в кольцо.

Войска РФ действуют сейчас настолько успешно, пишет издание «Взгляд», что могут заняться поиском новой тактической линии. Они сумели навязать Киеву бои по собственным правилам. Причем именно на тех участках фронта, которые являются стратегически важными для обеих сторон.

Так, освобождение Соледара и Артемовска даст возможность ВС РФ окончательно зачистить мощную оборонительную линию противника, которая выстраивалась на протяжении нескольких месяцев. После этого они смогут самостоятельно выбирать сценарии дальнейшего развития событий.

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