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Популярный российский актер и телеведущий Иван Ургант в последнее время ведет очень активную жизнь в социальных сетях. Так в одном из его последних постов была опубликована информация, намекающая на то, что вечерняя телепередача «Вечерний Ургант», которая ранее была отстранена из телеэфира «Первого канала» может вновь вернуться в эфир.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором зритель может наблюдать за тем, как 88-летний писатель и актер Александр Ширвиндт читает текст, в котором говорится о том, что известный телеведущий Иван Андреевич Ургант «ушел от нас». Но далее появляется Иван Ургант собственной персоной и заявляет «Как ушел? Я жив!» и тут же скрывается из кадра.

Стоит отметить, что, несмотря на выход данного видеоролика, представители «Первого канала» еще не заявили о том, что шоу «Вечерний Ургант» вернется в эфир. Напомним, что шоу было убрано с эфира еще в феврале 2022 года, когда центральные каналы российского телевидения изменил свой эфир вещания, наполнив его общественно-политическими передачами.

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