Очередное доказательство, что украинская пропаганда использует лживую информацию, приводит РИА “Новости”. Издание публикует видеозапись с пленным солдатом ВСУ, который рассказал, что украинцы выдают своих погибших солдат за убитых бойцов российской армии.

По словам Ярослава Заярного – так зовут пленного – фотографии публикуют в социальных сетях. При этом авторы таких сообщений заявляют, что на убитых украинская форма, потому что российские солдаты в неё сами переоделись. Заярный добавил, что часть подобных фотографий была сделана в Соледаре. Ранее украинские войска там понесли серьёзные потери.

Соледар был освобождён на прошлой неделе. За город шли ожесточённые бои, так как он находится недалеко от Артёмовска (Бахмута) – важнейшего узла снабжения украинской группировки войск в Донбассе.