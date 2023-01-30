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Игрок французского “Марселя” Роман Малиновский принес украинцам извинения за объятия после матча с “Монако” с российским футболистом Александром Головиным.

Он назвал российского полузащитника “игроком “Монако” даже не упомянув его имени и фамилии. По словам Малиновского, он “чисто машинально” обнялся с футболистом команды-противника, как делают обычно после любой игры.

«Понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают руки, я машинально это сделал», – написал Малиновский в социальных сетях.

Он также заявил, что футбол – командная игра, поэтому он был вынужден играть против россиянина. А вот в индивидуальных видах спорта обязательно отказался бы от противостояния с ним.

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