ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

2 января по одному из населенных пунктов Климовского района Брянской области был нанесен удар. ВСУ задействовали для него очередной беспилотный аппарат, рассказал глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, в поселке после атаки отключилась подача электроэнергии, жители пока вынуждены оставаться без света. Беспилотник ударил по объекту энергетической инфраструктуры, что и привело к столь негативным последствиям. Экстренные службы уже занимаются восстановлением работоспособности электросети, передает портал Ura.ru.

Напомним, что ВСУ 29 декабря обстреляли город Клинцы, а 30-го числа – населенный пункт Кистер в той же Брянской области. Согласно распоряжению главы региона, до 19 января объявлен режим повышенной террористической опасности.

Вам может понравиться

Допрос жительницы Сватово, подозреваемой в передаче данных о войсках РФ, попал на видео

30 декабря была задержана жительница Сватово, которая сотрудничала с украинскими ВС и передавала врагу информацию о местоположении позиций ВС РФ и их перемещении. На допросе, видео которого появилось в Сети,

В НАТО назвали Германию самым слабым звеном из-за неспособности воевать

Германия превращается в обузу для Североатлантического альянса из-за недостаточного количества техники и вооружения, рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Он напомнил, что хотя ФРГ длительное время оставалась лидером в сфере

Минобороны Беларуси считает, что падение украинской ракеты могло быть провокацией Киева

Падение украинской ракеты от ЗРК С-300 в Брестской области Беларуси может быть как случайностью, так и провокацией Киева, заявил начальник зенитно-ракетных войск страны Кирилл Казанцев. Он напомнил, что ракета упала