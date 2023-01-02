2 января по одному из населенных пунктов Климовского района Брянской области был нанесен удар. ВСУ задействовали для него очередной беспилотный аппарат, рассказал глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, в поселке после атаки отключилась подача электроэнергии, жители пока вынуждены оставаться без света. Беспилотник ударил по объекту энергетической инфраструктуры, что и привело к столь негативным последствиям. Экстренные службы уже занимаются восстановлением работоспособности электросети, передает портал Ura.ru.

Напомним, что ВСУ 29 декабря обстреляли город Клинцы, а 30-го числа – населенный пункт Кистер в той же Брянской области. Согласно распоряжению главы региона, до 19 января объявлен режим повышенной террористической опасности.