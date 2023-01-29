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Российские ВС сбили ударно-разведывательный беспилотный аппарат Bayraktar TB2, принадлежащий ВСУ, но дрон до последнего момент продолжал съемку. Он запечатлел попадание зенитной ракетой и последние секунды своего полета.

ВС РФ атаковали украинский “Байрактар” из зенитно-ракетного комплекса “Бук-М3”. Зенитная ракета угодила точно в цель, после чего дрон начал хаотично вращаться в воздухе, уже не имея возможности выйти из глубокого пике.

Напомним, что Турция больше не поставляет Киеву БПЛА “Байрактар” несмотря на наличие контракта. Она заявляет, что делает это из миротворческих побуждений, но дело может оказаться совсем в другом. Турецкие дроны, которые после конфликта в Нагорном Карабахе поймали свой “звездный час”, не показали ничего экстраординарного на Украине. Мало того, они превратились в простую мишень для российской ПВО.

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