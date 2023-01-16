Моральное состояние в рядах ВСУ плачевное. Украинские военные всё чаще стали сдаваться в плен добровольно. Во всяком случае, такая картина наблюдается на запорожском направлении. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на командира одной из российских танковых рот. Его имя или позывной в публикации не приводятся.

Российский боец рассказал о недавнем случае, когда к расположению российских войск “приползли” сразу пять человек с украинской стороны. Изначально их приняли за группу, которая идёт в наступление, однако как только они подняли руки, всё стало на свои места. Военный уточнил, что такая ситуация для запорожского направления – не редкость.

Командир танковой роты также рассказал, что на переднем крае линии боевого соприкосновения в Запорожье с украинской стороны находятся по большей части не военные ВСУ, а бойцы территориальной обороны.

Ранее стало известно, что часть войск с запорожского направления украинское командование сняло и перебросило к Артёмовску, где продолжаются ожесточённые бои.