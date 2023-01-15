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Боевик ВСУ с позывным «Мадьяр» написал в социальных сетях, что украинская армия больше не контролирует рудник №7 в Соледаре. Это означает, что город окончательно освобожден российскими войсками, отмечает портал «Военное обозрение».

Авторы публикации поясняют, что рудник №7 находится за городской чертой, но тот же «Мадьяр» в сообщении накануне назвал его «самой западной точкой Соледара». Он также разместил фотографию жуткого качества и написал, что над рудником все еще развевается флаг Украины.

В воскресенье боевик признал, что и из рудника его подразделению пришлось отступить, поэтому ВС РФ полностью контролирует город.

Другие военнослужащие ВС РФ пишут, что противостояние не закончено и линия фронта будут проходить неподалеку от рудника. Однако это уже не территория Соледара, который ВСУ потеряли. Официальной информации от Минобороны Украины пока нет.

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