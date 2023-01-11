В правительственном квартале и его окрестностях в Печерском районе Киева проводятся «контрразведывательные мероприятия». В них участвуют сотрудники Службы безопасности Украины, заявила пресс-служба ведомства.

Целью «мероприятий» названа проверка важных правительственных объектов, их защиты от диверсантов. Также проверяется безопасность лиц, находящихся под защитой государства, осуществляются действия по ее максимальному усилению.

В последние дни СБУ весьма активно осуществляет обыски в канонической Украинской православной церкви. Она работает одновременно в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и других областях, проверяя деятельность объектов УПЦ и выискивая доказательства их связи с РФ. Данные мероприятия направлены, по словам пресс-службы СБУ, на «противодействие подрывной деятельности» церкви в отдельных регионах Украины.