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Несмотря на наличие в новом пакете военной помощи зенитно-ракетных комплексов и бронетранспортеров всех мастей, Украина высказала недовольство “слабой поддержкой Запада”. Портал “Военное обозрение” отмечает, что все дело в танках “Леопард”, которые Киеву так и не удалось выпросить у Германии.

Так, советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Запад обещал склонить Германию к передаче танков, но не сделал этого. Поддержка НАТО по-прежнему остается слишком слабой.

Также по поводу нового пакета военной помощи высказался и советник главы ОП Михаил Подоляк. По его мнению, “Запад слишком долго думает”.

“Разочаровался” и Андрей Мельник, который ранее занимал должность посла Украины в Берлине, а сейчас является замминистра иностранных дел. Он призвал Европу брать пример с Великобритании, которая не поскупилась на танки Challenger 2.

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