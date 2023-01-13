Представлять Украину на конкурс «Мисс Вселенная» поехала украинская модель Виктория Апанасенко. На мировой арене красоты украинка впечатлила публику своим выходом – она появилась в образе «Воина света». Костюм девушки включал в себя облегающий золотой комбинезон, поверх которого было надето белое платье с многочисленными разрезами, за спиной красовались огромные крылья, а в руках у Виктории был меч. На голове девушки красовался золотой венец, отдаленно напоминающий нимб.

Главной изюминкой образу украинки, конечно же, стали крылья, которые во время выхода модели на сцену открылись за ее спиной. На сцене Виктория Апанасенко подняла руку вверх с мечом. По задумке, украинка изображала Архангела Михаила.

Стоит отметить, что конкурс «Мисс Вселенная» проводится в Соединенных Штатах Америки. Финальная часть конкурса должна состояться в день всех влюбленных – 14 февраля в Новом Орлеане. Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» представляет обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова.