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Украинское конструкторское бюро «Южное» больше не будет проводить сервисное обслуживание стратегических ракет 15П118М «Воевода», которые в натовской классификации числятся как «Сатана». Причиной стал разрыв украинским правительством соглашения о продлении срока их эксплуатации, рассказал представитель Кабмина Украины в парламенте Тарас Мельничук.

Он заявил, что данное решение было принято «в связи с изменившимися обстоятельствами». Украина больше не собирается продлевать договор, который, помимо всего прочего, обеспечивал и сервисное обслуживание ракетного комплекса.

Договор был подписан в Москве в феврале 2006 года. На протяжении почти 17 лет украинское КБ «Южное» осуществляло полный комплекс работ, позволявший продлевать срок использования российских ракет.

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