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Сообщения о гибели иностранных боевиков, приезжающих в зону СВО, чтобы поучаствовать в боевых действиях против России, приходят практически каждый день. Украина постепенно превращается в могилу для “солдат удачи” из Соединенных Штатов и Канады, Великобритании и Польши, Австралии и других стран мира.

Издание “Московский комсомолец” рассказало о наемнике, который погиб совсем недавно и был хорошо известен в определенных кругах. Бывший “морской котик” Дэниэл Свифт в составе армии США прошел “горячие точки” Афганистана, Йемена и Ирака. Позже он был уволен из армии как склонный к насилию психопат, но отправился на Украину.

В результате в одном из боев под Артемовском он получил ранение осколком в голову и скончался в госпитале. Без отца в США осталось четверо детей.

Кроме того, Киев сейчас решает вопрос доставки на родину тел двоих наемников из Колумбии. На Украине были уничтожены и известные особой жестокостью боевики грузинского легиона.

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