Американский актер Уилл Смит в популярной социальной сети опубликовал ролик с песней российского исполнителя – рэпера Xcho. Видео было сопровождено композицией Xcho «Ты и я».

На видео изображено, как мужчина с помощью телефона и беговой дорожки осуществляет съемку езды автомобиля по заснеженной трассе. Для этого мужчина взял игрушечный автомобиль, который поместил на беговую дорожку. Уилл Смит подписал свое видео словами: «Вы удивитесь, однако многие эпизоды в фильмах снимаются таким образом».

Стоит отметить, что внимание подписчиков привлек не сам ролик, а его музыкальное сопровождение. В комментариях под постом актера появилось много русскоязычных пользователей, которые стали шутить, что Уилл Смит нанял русского smm-менеджера. Многие написали, что пост актера очень смелый, ведь большинство иностранных знаменитостей сейчас избегает русский язык и русскую культуру во всех ее проявлениях. Но также были и пользователи, которые раскритиковали актера, подчеркнув, что сейчас не время постить русские треки, так как Россия проводит СВО на территории Украины.