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Украинские боевики в Угледаре уже традиционно используют жилую застройку, чтобы держать оборону и вести огонь по наступающим российским войскам. Из-за того, что это достаточно крупный город с плотной многоэтажной застройкой, сейчас он похож на “слоеный пирог”, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Анатолий Матвийчук.

ВС РФ не ведут сейчас лобовой штурм Угледара, так как противник немного отошел от первой паники и ушел в глухую оборону. Они пытаются взять город в клещи, обходя позиции ВСУ с двух сторон.

Это позволит заблокировать любое снабжение Угледара, а также лишить вражеские подразделения возможности для маневра. Только после этого можно будет приступать к их уничтожению, но процесс может затянуться, так как в городе находится несколько тысяч боевиков ВСУ.

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