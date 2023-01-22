3-я бригада 1-го Армейского корпуса НМ ДНР умело задействует ударные беспилотные аппараты на линии соприкосновения. Портал “Русская весна” показал на видео, как дрон наносит удары по ВСУ и вынуждает боевиков стремительно отступать, неся серьезные потери.

Для эвакуации военнослужащих, раненых после первого удара беспилотного аппарата, противник попытался использовать внедорожник. Поэтому следующая атака была направлена на него. Боевики, потеряв еще несколько сослуживцев, не стали испытывать судьбу, развернули автомобиль и уехали, оставив раненых на произвол судьбы.

В конфликте на Украине активно используются дроны всех видов, начиная от компактных квадрокоптеров, осуществляющих разведку, до барражирующих боеприпасов и ударных беспилотных аппаратов. ВСУ в основном задействуют либо западные образцы, либо древние БПЛА “Стриж”, доставшиеся им в наследство от СССР и прошедшие модернизацию.