Специалисты Томского университета определили, какая форма частиц биомассы из дерева лучше всего воспламеняется и горит. Эта информация даст возможность усовершенствовать технологии сжигания альтернативного топлива, которое произведено из отходов деревообрабатывающей промышленности, а также создать инновационные камеры сгорания, которые будут более высокоэффективными. Об этом пишет РИА Новости.

На сегодняшний день в мире особое внимание уделяется активному использованию возобновляемых источников энергии. Самый перспективный энергоноситель – это биомасса из древесины. А именно отходы деревообработки и лесопиления в виде частиц разной формы и размеров.

Ученые считают, что древесная биомасса – это углерод-нейтральное топливо. В ходе ее горения выделяется CO2, который не вызывает дисбаланса диоксида углерода в атмосфере.